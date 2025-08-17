Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккьярдо попал в аварию на кроссовом мотоцикле

Риккьярдо начал карьеру в «Формуле-1» в 2011 году, выступая за HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, Alpha Tauri и McLaren. На его счету восемь побед и 32 подиума, а среди партнёров по команде были Макс Ферстаппен и Даниил Квят.