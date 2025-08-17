Эксперт рассказала, как родители могут получить налоговый вычет за детей

«К стандартным вычетам также относятся вычеты на детей до 18 лет или до 23 лет для студентов дневной формы обучения. Размер вычета зависит от количества детей: на первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего — 3 тысячи рублей. Максимальная сумма вычета — 6 тысяч рублей», — сказала агентству Солодовникова.