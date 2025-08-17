Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответу, по его словам, они будут наказаны за свои преступления.
«Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди всё видят, их нервозность и истерия всё больше, насилие всё заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — написал Вучич в Instagram*.
В Сербии проводятся акции протеста. В частности, в ночь на воскресенье протестующие забросали пиротехникой администрацию города Валево, а также офис правящей Сербской прогрессивной партии, было зафиксировано возгорание.
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что правоохранители задержали 18 участников беспорядков в Валево и других городах.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.