Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Сербии

По словам президента Сербии, все маски сняты.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответу, по его словам, они будут наказаны за свои преступления.

«Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди всё видят, их нервозность и истерия всё больше, насилие всё заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — написал Вучич в Instagram*.

В Сербии проводятся акции протеста. В частности, в ночь на воскресенье протестующие забросали пиротехникой администрацию города Валево, а также офис правящей Сербской прогрессивной партии, было зафиксировано возгорание.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что правоохранители задержали 18 участников беспорядков в Валево и других городах.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

