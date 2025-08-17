Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Сербии

«Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди всё видят, их нервозность и истерия всё больше, насилие всё заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — написал Вучич в Instagram*.