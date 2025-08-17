Ричмонд
ИКИ РАН: Миссия «Венера-Д» вошла в нацпроект по освоению космоса

Дата запуска российской межпланетной станции к Венере определится после завершения эскизного проекта.

Источник: Комсомольская правда

Эскизное проектирование автоматической межпланетной станции «Венера-Д» начнётся в январе 2026 года, а после его завершения будет определена дата запуска этой миссии. Об этом информировал заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

«Деньги уже выделены. “Венера-Д” вписана в нацпроект “Космос” — этот вопрос решен уже на уровне правительства», — сказал Кораблёв ТАСС.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил, что полеты на Луну и на Венеру в списке главных космических проектов Российской Федерации.

Тем временем академик Зеленый перечислил цели готовящейся российской экспедиции на Венеру. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Сообщалось, что в рамках данного проекта также планируется решить задачу доставки на нашу планету венерианского грунта.