ИКИ РАН: Миссия «Венера-Д» вошла в нацпроект по освоению космоса

Эскизное проектирование автоматической межпланетной станции «Венера-Д» начнётся в январе 2026 года, а после его завершения будет определена дата запуска этой миссии. Об этом информировал заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.
«Деньги уже выделены. “Венера-Д” вписана в нацпроект “Космос” — этот вопрос решен уже на уровне правительства», — сказал Кораблёв ТАСС.
Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил, что полеты на Луну и на Венеру в списке главных космических проектов Российской Федерации.
Тем временем академик Зеленый перечислил цели готовящейся российской экспедиции на Венеру. Подробности читайте здесь на KP.RU.
Сообщалось, что в рамках данного проекта также планируется решить задачу доставки на нашу планету венерианского грунта.