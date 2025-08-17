ИКИ РАН: Миссия «Венера-Д» вошла в нацпроект по освоению космоса

Эскизное проектирование автоматической межпланетной станции «Венера-Д» начнётся в январе 2026 года, а после его завершения будет определена дата запуска этой миссии. Об этом информировал заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.