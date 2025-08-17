В Португалии жители сняли на видео второй за неделю огненный смерч

В Португалии на фоне бушующих лесных пожаров жители сняли на видео второй за неделю огненный смерч. Об этом сообщило издание Notícias ao Minuto.
Уточняется, что смерч сняли в ночь на пятницу, 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра. Пожар, в ходе которого сформировался огненный вихрь, начался за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В прошлые выходные такой же смерч был снят в поселке Моймента-да-Бейра.
До начала следующей недели в Португалии продлили режим повышенной готовности из-за пожаров. К 14 августа от огня пострадали около 75 тысяч гектаров территории. Бывший мэр города Вила-Франка-ду-Деан Карлуш Дамасу скончался от травм, полученных во время пожара, сказано в статье.
Огненный смерч, начавшийся из-за природных пожаров, впервые удалось зафиксировать в Приморском крае, сообщила 4 марта пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. По ее словам, такое природное явление происходит очень редко.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как вихрь, сопровождаемый пламенем, вздымается на десятки метров до такой степени, что очевидцам приходится от него убегать. Видеоролик был записан в поселке Провалово.