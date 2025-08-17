В Португалии жители сняли на видео второй за неделю огненный смерч

Уточняется, что смерч сняли в ночь на пятницу, 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра. Пожар, в ходе которого сформировался огненный вихрь, начался за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В прошлые выходные такой же смерч был снят в поселке Моймента-да-Бейра.