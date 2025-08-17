Младший сержант Донской под огнём ВСУ отремонтировал боевую технику

Российский военнослужащий Алексей Донской под непрекращающимся огнём Вооружённых сил Украины отремонтировал боевую технику, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии младший сержант Донской находился на тяжёлом участке линии боевого соприкосновения. Он починил технику, которая используется для получения разведданных.
«Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнём противника в кротчайший срок заменил повреждённое колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что техника получила повреждения в результате удара со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, было повреждено колесо звукометрического комплекса, которым управлял Донской.
«Благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения», — подчеркнули в ведомстве.
Гвардии младший сержант Алексей Донской представлен к награждению государственной наградой.
Ранее сообщалось, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата ВСУ и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военнослужащих Вооружённых сил Украины.