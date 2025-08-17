Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младший сержант Донской под огнём ВСУ отремонтировал боевую технику

Военнослужащий починил технику, которая используется для получения разведданных.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Алексей Донской под непрекращающимся огнём Вооружённых сил Украины отремонтировал боевую технику, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что гвардии младший сержант Донской находился на тяжёлом участке линии боевого соприкосновения. Он починил технику, которая используется для получения разведданных.

«Проявив мужество и отвагу гвардии младший сержант Донской под непрекращающимся огнём противника в кротчайший срок заменил повреждённое колесо и вывел технику из-под огня. Сменив позицию, военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что техника получила повреждения в результате удара со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, было повреждено колесо звукометрического комплекса, которым управлял Донской.

«Благодаря мужеству и отваге Донского подразделение продолжило выполнять боевые задачи по обеспечению разведывательными данными огневые подразделения», — подчеркнули в ведомстве.

Гвардии младший сержант Алексей Донской представлен к награждению государственной наградой.

Ранее сообщалось, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата ВСУ и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военнослужащих Вооружённых сил Украины.