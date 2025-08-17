Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре «серых» сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС.