Аддад заявил, что МИД Франции считает неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция считает неприемлемой идею демилитаризации Украины и думает, что укрепление ВСУ должно стать одной из гарантий безопасности республики. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.