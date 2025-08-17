Ричмонд
Аддад заявил, что МИД Франции считает неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция считает неприемлемой идею демилитаризации Украины и думает, что укрепление ВСУ должно стать одной из гарантий безопасности республики. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.

— Мы ведем разработку гарантий безопасности для Украины вместе с британскими партнерами и «коалицией желающих». Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать ее являются неприемлемыми, — заявил он изданию La Tribune Dimanche.

Страны-члены «коалиции желающих» готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий, подчеркнул Аддад, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отдать РФ весь Донбасс в обмен на заморозку фронта по текущей линии соприкосновения и заключение мирного соглашения. Об этом 16 августа сообщило агентство Reuters.

Незадолго до этого СМИ передали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира.

