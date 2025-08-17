«РВ»: военнослужащие РФ водрузили флаг на высоте в Серебрянке в ДНР

Об освобождении Серебрянки, находящейся неподалёку от Северска, также рассказал военкор Юрий Котенок. Он заявил, что российские военнослужащие выбили ВСУ из населённого пункта. По его словам, уцелевшие украинские военные сбежали «на высоты западне».