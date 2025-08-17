Флаги России гордо развеваются на господствующей высоте в населённом пункте Серебрянка в Донецкой народной республике, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры показали соответствующие кадры. В материале сказано, что на северском участке подразделения 7-й бригады полностью подавили сопротивление Вооружённых сил Украины, остатку украинских военнослужащих сбежали из населённого пункта.
«Армия России освободила Серебрянку, наступая на Северск!», — утверждается в публикации.
Об освобождении Серебрянки, находящейся неподалёку от Северска, также рассказал военкор Юрий Котенок. Он заявил, что российские военнослужащие выбили ВСУ из населённого пункта. По его словам, уцелевшие украинские военные сбежали «на высоты западне».
Ранее сообщалось, что военные РФ наступают, сжигая позиции с пехотой Вооружённых сил Украины на северском участке в Донецкой народной республике.