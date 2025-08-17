Ричмонд
Врач назвал причины возникновения храпа

Врач Беликов: храп может возникать у людей с искривленной носовой перегородкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Храп может возникать у людей с маленькой челюстью, искривленной перегородкой носа, насморком, а также с ожирением, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

«Храпом называется хриплый звук, возникающий в носоглотке во время сна. Храп возникает в результате вибрации мягких тканей носоглотки, в частности мягкого нёба, вызванной прохождением воздушного потока. Храп чаще возникает в верхних дыхательных путях, которые уже каким-либо образом изменены — например, это маленькая челюсть, искривленная перегородка носа, насморк, которые вызывают отечность тканей, а также ожирение, увеличенное мягкое нёбо или разросшиеся боковые стенки глотки», — сказал он.

Врач отметил, что, как правило, мужчины храпят чаще, чем женщины. Также храп может появляться или же усиливаться с возрастом. «Сам храп может приводить к значительным социальным последствиям, он может быть причиной конфликтов с близкими, родственниками или соседями по комнате», — добавил он.

По словам Беликова, храп является симптомом нарушения дыхания во сне. Также храп может сопровождаться и другими неприятными симптомами, такими как частое пробуждение или удушье во сне, одышка, чрезмерная сонливость в дневное время, утренние головные боли.