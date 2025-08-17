Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области

В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, в районе прогремело около 10 взрывов, в небе наблюдались вспышки. Также очевидцы сообщили о звуке мотора в небе. Объявлена воздушная тревога.

Ранее в Борисоглебске Воронежской области прогремело не менее четырёх взрывов. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше