Точки силы: Врач раскрыла простые техники самомассажа для снятия напряжения

Условно говоря, вы поставили руки, пальчики на центр лба, и вы потихонечку идёте от центра лба к бокам. То же самое можно делать с носом. Начиная от переносицы, вы аккуратно, мягко себе массируете, сначала скользя по крыльям носа, затем достигая щёк. Аккуратно можно массировать область вокруг глаз и губ. И то же самое мы делаем с подбородком, то есть начиная от центра, мы движемся к краю нижней челюсти, тем самым плюс ещё обеспечивая лимфодренажный эффект. Массаж лица ещё полезен тем, что он может помочь нам освежиться, снять отёки.