Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности также могут выйти на страховую пенсию по старости раньше при наличии не менее 30 ИПК. Мужчины — в 50 при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а женщины — в 40 лет при наличии стажа не менее 10 лет.