«Деловая Россия» предложила повысить конкурентоспособность инвалидов

«Возможность бюджетного софинансирования, внедрения во всех регионах страны практики дуального обучения инвалидов, а также включения в национальный проект “Кадры” программ бесплатного профессионального обучения, адаптированных с учетом нозологий (конкретных заболеваний), по востребованным на рынке труда профессиям», — подчеркнула Каграманян.