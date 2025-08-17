Во время встречи с президентом Дональдом Трампом Зеленский планирует идти на различные хитрости, заявил Артём Дмитрук.
Украинский парламентарий уточнил, что таким образом Зеленский попытается остаться у власти. Дмиртрук назвал Зеленского аморальным человеком и террористом.
«Зеленский абсолютно аморальный человек, он террорист, и, конечно же, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.
Дмитрук напомнил, что полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, он не может представлять жителей Украины в вопросах достижения мира.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начнёт подготовку к трёхсторонней встрече лишь в том случае, если его переговоры с Зеленским станут успешными.