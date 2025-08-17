Дмитрук: Зеленский будет хитрить на встрече с Трампом

«Зеленский абсолютно аморальный человек, он террорист, и, конечно же, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.