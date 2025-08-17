Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: Зеленский будет хитрить на встрече с Трампом

Дмиртрук назвал Зеленского аморальным человеком и террористом.

Источник: Аргументы и факты

Во время встречи с президентом Дональдом Трампом Зеленский планирует идти на различные хитрости, заявил Артём Дмитрук.

Украинский парламентарий уточнил, что таким образом Зеленский попытается остаться у власти. Дмиртрук назвал Зеленского аморальным человеком и террористом.

«Зеленский абсолютно аморальный человек, он террорист, и, конечно же, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.

Дмитрук напомнил, что полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, он не может представлять жителей Украины в вопросах достижения мира.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начнёт подготовку к трёхсторонней встрече лишь в том случае, если его переговоры с Зеленским станут успешными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше