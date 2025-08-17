РКН ограничил доступ к легендарным песням Гуфа

«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа “Кто как играет”, “Три нити” и “Новости” (альбом “Город дорог”)», — передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стал текст песен, который «дает представление о действиях по использованию наркотических средств».