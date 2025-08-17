В России вступят в силу новые критерии для изъятия земельных участков: подробности

В России разработали новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, они вступят в силу с 1 сентября. Какие это критерии, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал Колунов РИА Новости.
Депутат назвал и другие основания. Так, землю могут изъять, если более половины территории занято мусором и в течение года со дня выявления проблемы её не устранили. Кроме того, причиной изъятия могут стать ненадлежащее содержание построек или зарастание земли сорняками высотой более метра.
Колунов подчеркнул, что изъятие земли является крайней мерой и собственник имеет право продлить срок устранения проблемы в судебном порядке.
