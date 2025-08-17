В России вступят в силу новые критерии для изъятия земельных участков: подробности

Депутат назвал и другие основания. Так, землю могут изъять, если более половины территории занято мусором и в течение года со дня выявления проблемы её не устранили. Кроме того, причиной изъятия могут стать ненадлежащее содержание построек или зарастание земли сорняками высотой более метра.