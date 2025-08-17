Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с Днем воздушного флота России

Сегодня в России отмечают День воздушного флота. Это праздник летчиков, инженеров, диспетчеров и всех, кто связан с авиацией. В Хабаровском крае он имеет особое значение: регион считается одним из центров отечественного самолетостроения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Президент страны рассказал, что российская гражданская авиация создавалась усилиями многих поколений — ученых, конструкторов, инженеров и летчиков. Их труд сделал Россию одной из ведущих авиационных держав мира и заложил высокие стандарты безопасности полетов.
Губернатор Дмитрий Демешин в своем обращении напомнил, что именно в Комсомольске 17 лет назад поднялся в небо первый «Суперджет». А этой весной там же совершил полет опытный лайнер с новыми отечественными двигателями ПД-8.
«И заданный темп мы должны не только держать, но и наращивать. Так, в рамках сотрудничества с Калужской областью планируем увеличить поставки комплектующих для “Суперджетов” в 2,5 раза уже к 2028 году», — сказал глава региона.
По словам Дмитрия Демешина, для жителей края авиация имеет особое значение. Недаром девиз «У Хабаровского края — нет окраин» одобрен лично президентом. В 2024 году местные воздушные линии перевезли больше 101 тысячи человек, а аэропорт Хабаровска обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров — лучший результат за последние годы.
Растет и география полетов за пределы региона. Сегодня аэропорт имени Геннадия Ивановича Невельского выполняет рейсы более чем по 40 направлениям — от дальневосточных населенных пунктов до Узбекистана, Китая, Таиланда и Вьетнама.
«В ближайшее время в краевой столице распахнет двери новый международный терминал. Он стал финальной частью крупнейшего аэровокзального комплекса на Востоке России. Министр экономического развития страны Максим Геннадьевич Решетников отметил, что эта воздушная гавань открывает большие возможности для развития туризма и экономики региона», — добавил губернатор.