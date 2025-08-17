«Признак зрелости, а не слабости»: Life.ru выяснил, почему не стоит работать во время отпуска

Эксперт отметил, что привычка брать с собой работу в отпуск напрямую связана с выгоранием. Оно проявляется в истощении, равнодушии к обязанностям и ощущении собственной бесполезности. Даже мелкие задачи не дают мозгу «перезагрузиться», что ведёт к раздражительности и постепенной утрате интереса к профессии. Особенно тяжело приходится тем, кто склонен к перфекционизму: им трудно позволить себе отдых без чувства вины.