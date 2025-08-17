Названа неожиданная причина, которая может влиять на уровень билирубина в анализах

Уровень билирубина в анализах, который показывает состояние печени, желчевыводящих путей и системы кроветворения, может зависеть не только от образа жизни, но и от наших генов. Об этом KP.RU рассказал директор по науке центра Genotek, кандидат физико-математических наук Александр Ракитько.
— Ряд показателей в анализах во многом зависит именно от генетики. Скажем, билирубин. В том, каким он будет, наследственность выступает доминирующим фактором, — поделился эксперт.
Кроме того, ученый отметил, что генетика может быть связана с другими важными аспектами здоровья. Например, у некоторых людей наблюдается генетическая предрасположенность к дефициту витамина D, даже если они живут в солнечных регионах.
Также может быть наследственная склонность к повышенному уровню холестерина. Эта неблагоприятная наследственность способна «выстрелить» в любом возрасте. Например, уровень холестерина может резко повыситься в 35, 40 или 50 лет даже при нормальном весе, правильном питании и отсутствии проблем с органами.