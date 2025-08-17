Названа неожиданная причина, которая может влиять на уровень билирубина в анализах

Также может быть наследственная склонность к повышенному уровню холестерина. Эта неблагоприятная наследственность способна «выстрелить» в любом возрасте. Например, уровень холестерина может резко повыситься в 35, 40 или 50 лет даже при нормальном весе, правильном питании и отсутствии проблем с органами.