Россияне рискуют остаться без земли с 1 сентября

Начиная с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Согласно вводимым правилам, одним из оснований для отчуждения станет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта на территории в установленные законом сроки. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки. Пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство», — процитировало Колунова РИА Новости.
В числе других оснований для изъятия земли предполагается захламление более половины территории участка отходами или мусором и неустранение этой проблемы в течение года с момента выявления. Также участки будут изыматься за ненадлежащее содержание построек: это может быть разрушение стен, отсутствие окон или другие аналогичные нарушения.
Как сообщало URA.RU ранее, в России с 2025 года владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет, иначе им грозят штрафы до 50 тысяч рублей или принудительное изъятие. Для защиты от возможных претензий со стороны муниципалитетов собственникам рекомендуется регулярно фиксировать состояние территории на фото и видео с отметками о дате.