В Хабаровске башню Инфиделя обновил неизвестный собственник

Обновления могут повлиять на привычные фотосессии у здания, которое многие связывают с изображением на купюре в 5000 рублей. Жители города уже обсуждают перемены, выражая опасения, чтобы реставрация не превратила башню в «новодел» и не нарушила архитектурную целостность исторической постройки.