В Хабаровске башню Инфиделя обновил неизвестный собственник

Здание с более чем столетней историей получило новое остекление.

Источник: Соцсети

В Хабаровске начался ремонт башни Инфиделя, одной из исторических и знаковых построек города. Постройка более ста лет стоит на прежнем месте и долгое время привлекала внимание жителей и туристов, — сообщает телеграм-канал «Пульс».

В ходе работ здание получило новое остекление, что заметно изменило его внешний вид. Собственник объекта остаётся неизвестным и предпочёл не раскрывать информацию о планах на башню.

Обновления могут повлиять на привычные фотосессии у здания, которое многие связывают с изображением на купюре в 5000 рублей. Жители города уже обсуждают перемены, выражая опасения, чтобы реставрация не превратила башню в «новодел» и не нарушила архитектурную целостность исторической постройки.