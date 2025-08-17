В Хабаровске башню Инфиделя обновил неизвестный собственник

В Хабаровске начался ремонт башни Инфиделя, одной из исторических и знаковых построек города. Постройка более ста лет стоит на прежнем месте и долгое время привлекала внимание жителей и туристов, — сообщает телеграм-канал «Пульс».
В ходе работ здание получило новое остекление, что заметно изменило его внешний вид. Собственник объекта остаётся неизвестным и предпочёл не раскрывать информацию о планах на башню.
Обновления могут повлиять на привычные фотосессии у здания, которое многие связывают с изображением на купюре в 5000 рублей. Жители города уже обсуждают перемены, выражая опасения, чтобы реставрация не превратила башню в «новодел» и не нарушила архитектурную целостность исторической постройки.