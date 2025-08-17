В Госдуме сообщили о новых критериях изъятия бесхозных земель

Согласно его заявлению, отсутствие построенного и зарегистрированного объекта, в срок до пяти лет — для земель под строительство и до семи лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), станет одной из причин. Также участки могут быть изъяты, если более половины их площади окажется завалено мусором и эта проблема не будет решена в течение года после обнаружения.