В Госдуме сообщили о новых критериях изъятия бесхозных земель

«В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Согласно его заявлению, отсутствие построенного и зарегистрированного объекта, в срок до пяти лет — для земель под строительство и до семи лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), станет одной из причин. Также участки могут быть изъяты, если более половины их площади окажется завалено мусором и эта проблема не будет решена в течение года после обнаружения.
Еще одной причиной для изъятия станет плохое состояние построек, например, разрушенные стены или отсутствие окон. Кроме того, если в течение года более половины участка зарастет сорняками выше метра, это также может привести к его конфискации.
«Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия», — резюмировал он.
Президент России Владимир Путин 31 июля утвердил закон, который обязывает владельцев земельных участков бороться с борщевиком. Законопроект принят для того, чтобы предотвратить его бесконтрольное распространение.