Radar Online: Карл III едва передвигается и регулярно пьёт виски

По словам источника, самочувствие короля Карла III резко ухудшилось.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья британского короля Карла III, столкнувшегося с онкологическим заболеванием, резко ухудшилось, сообщает портал Radar Online.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника. По его словам, Карл III испытывает сложности с передвижением по резиденции в Норфолке.

Кроме того, источник утверждает, что Карл III «регулярно пьёт виски, чтобы приглушить боль». Он уточнил, что трость для монарха уже является не просто элементом образа.

«Карлу III 76 лет, и сейчас он очень слаб. Он знает, что конец близок», — сказал источник.

О том, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в феврале 2024 года. В марте этого года его госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», появившихся в результате лечения.

Ранее сообщалось, что окружение Карла III боится, что он доведёт себя до истощения.

