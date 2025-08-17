Radar Online: Карл III едва передвигается и регулярно пьёт виски

Состояние здоровья британского короля Карла III, столкнувшегося с онкологическим заболеванием, резко ухудшилось, сообщает портал Radar Online.
Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника. По его словам, Карл III испытывает сложности с передвижением по резиденции в Норфолке.
Кроме того, источник утверждает, что Карл III «регулярно пьёт виски, чтобы приглушить боль». Он уточнил, что трость для монарха уже является не просто элементом образа.
«Карлу III 76 лет, и сейчас он очень слаб. Он знает, что конец близок», — сказал источник.
О том, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в феврале 2024 года. В марте этого года его госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», появившихся в результате лечения.
Ранее сообщалось, что окружение Карла III боится, что он доведёт себя до истощения.