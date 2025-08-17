С 1 сентября в России вступают новые правила изъятия заброшенных земель

Если более половины участка завалено мусором или отходами, а владелец не устранил проблему в течение года, участок также попадёт под проверку. Критерием считается и разрушение построек: стены без окон, обрушения и другие повреждения. Зарастание сорняками выше метра на большей части территории за год тоже может стать основанием для изъятия.
Колунов подчеркнул, что это «крайняя мера». Сначала профильные органы оценивают ситуацию и дают владельцу шанс исправить нарушения. Если реакции не последует, дело передаётся в суд, где возможно продление сроков устранения проблем.
