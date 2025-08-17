В Новой Москве потушили пожар на складе площадью 600 квадратных метров

Крупный пожар тушили сотрудники МЧС в ночь на воскресенье 17 августа в Новой Москве. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
Сообщается, что возгорание произошло на Люблинской улице в районе Щербинка. Загорелось неэксплуатируемое здание, огонь охватил также расположенный рядом склад.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров, были задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники.
В 3.26 в ведомстве сообщили о полной ликвидации пожара. При этом никто не пострадал, информировали в МЧС.
При этом издание «Известия» информирует, что в одном из помещений, где произошло возгорание, находились товары и ценные бумаги общей стоимостью порядка миллиарда рублей.
Накануне при пожаре в жилом доме в Филино Калининградской области был спасен один человек, шестеро эвакуировано.
Также сообщалось, что в Симферопольском районе локализовали ландшафтный пожар на площади 200 га.