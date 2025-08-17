Новосибирские политики перешли на российский мессенджер MAX

Совсем скоро завершится полный переход властей в новую соцсеть.
На совещании по цифровому развитию 15 августа в Новосибирской области рассмотрели вопрос о переходе государственных служащих на отечественный мессенджер MAX, о чем проинформировали в региональном правительстве.
Согласно заявлению первого заместителя губернатора Юрия Петухова, свыше 5 тысяч государственных служащих уже используют данный мессенджер для служебной коммуникации. Ожидается, что полный переход всех органов власти на эту платформу будет завершен в скором времени.
Подчеркивается, что вся инфраструктура мессенджера располагается на территории России, и сам сервис зарегистрирован в реестре отечественного программного обеспечения.
Кроме того, были запущены официальные каналы правительства и губернатора Андрея Травникова в мессенджере MAX. При этом использование других социальных сетей продолжится в обычном порядке. Юрий Петухов акцентировал внимание на том, что использование зарубежных мессенджеров для рабочих целей будет прекращено, однако для личной переписки никаких ограничений не предусмотрено.
Ранее сообщалось о переходе родителей воспитанников новосибирских спортивных школ на мессенджер MAX.