Новосибирские политики перешли на российский мессенджер MAX

Кроме того, были запущены официальные каналы правительства и губернатора Андрея Травникова в мессенджере MAX. При этом использование других социальных сетей продолжится в обычном порядке. Юрий Петухов акцентировал внимание на том, что использование зарубежных мессенджеров для рабочих целей будет прекращено, однако для личной переписки никаких ограничений не предусмотрено.