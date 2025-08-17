Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские политики перешли на российский мессенджер MAX

Совсем скоро завершится полный переход властей в новую соцсеть.

Совсем скоро завершится полный переход властей в новую соцсеть.

На совещании по цифровому развитию 15 августа в Новосибирской области рассмотрели вопрос о переходе государственных служащих на отечественный мессенджер MAX, о чем проинформировали в региональном правительстве.

Согласно заявлению первого заместителя губернатора Юрия Петухова, свыше 5 тысяч государственных служащих уже используют данный мессенджер для служебной коммуникации. Ожидается, что полный переход всех органов власти на эту платформу будет завершен в скором времени.

Подчеркивается, что вся инфраструктура мессенджера располагается на территории России, и сам сервис зарегистрирован в реестре отечественного программного обеспечения.

Кроме того, были запущены официальные каналы правительства и губернатора Андрея Травникова в мессенджере MAX. При этом использование других социальных сетей продолжится в обычном порядке. Юрий Петухов акцентировал внимание на том, что использование зарубежных мессенджеров для рабочих целей будет прекращено, однако для личной переписки никаких ограничений не предусмотрено.

Ранее сообщалось о переходе родителей воспитанников новосибирских спортивных школ на мессенджер MAX.