В Госдуме хотят не облагать налогом ипотечное жильё: есть несколько условий

Группа депутатов Госдумы предложила не облагать налогом на имущество жильё, купленное в ипотеку. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. В пояснительной записке названы два условия, при которых может применяться данная льгота.
Освободить от налога могут тех, у кого жильё, о котором идёт речь, является единственным пригодным для проживания. Кроме того, оно не должно использоваться для предпринимательско деятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В публикации отмечается выраженный социальный эффект предлагаемой меры.
Ранее было выдвинуто ещё несколько инициатив по снижению налоговой нагрузки на некоторые категории россиян.
Так, пенсионеров хотят освободить от налога на садовые дома. Подробности здесь на KP.RU.
Также предлагается освободить от НДФЛ женщин до 30 лет при рождении или усыновлении первого ребенка, если их доход не превышает трех МРОТ.
Кроме того, россиян могут освободить от уплаты налогов на некоторые виды вкладов.