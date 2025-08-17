Доцент Балынин назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Инвалиды по зрению, которые имеют I группу инвалидности тоже могут выйти на страховую пенсию по старости раньше при наличии 30 ИПК. Мужчины — в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет, а женщины — в 40 лет при наличии 10-летнего стажа.