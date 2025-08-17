Доцент Балынин назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Досрочно выйти на пенсию могут граждане с большим страховым стажем, многодетные матери, инвалиды по зрению, представители некоторых профессий и работающие в районах Крайнего Севера. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
— Мужчинам с рабочим стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше, — цитирует его агентство «Прайм».
Россиянки, которые родили пять и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56, трех — в 57. Для этого нужно иметь 15 лет стража и 30 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).
Инвалиды по зрению, которые имеют I группу инвалидности тоже могут выйти на страховую пенсию по старости раньше при наличии 30 ИПК. Мужчины — в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет, а женщины — в 40 лет при наличии 10-летнего стажа.
Право на досрочный выход на пенсию имеют и представители некоторых профессий, работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
С 1 октября в РФ планируется индексация военных пенсий и зарплат госслужащих, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.