Тысячи зрителей, крики фанатов и Ваня Дмитриенко. День Болельщика в Новосибирске — любуемся яркими кадрами

В Новосибирске на «Сибирь Арене» состоялся WINLINE FEST 2025. «МК в Новосибирске» подготовил фоторепортаж с места событий.16 августа на новосибирской «Сибирь Арене» прошел День Болельщика-2025. Открытием мероприятия стал товарищеский матч на льду между двумя сибирскими командами: новосибирской «Сибирью» и красноярским «Соколом». Напряженная и зрелищная игра завершилась триумфом хозяев со счетом 4:3, что вызвало восторг у присутствующих. Для новосибирской команды это был первый матч в рамках подготовки к сезону КХЛ 2025/26. В этот день обновленный состав команды предстал перед болельщиками. После окончания игры клуб организовал встречу, где фанаты смогли взять автографы у игроков. Сразу после презентации команды на сцене «Сибирь Арены» выступила Татьяна Овсиенко, исполнив свои известные песни. Певица вышла к публике, чтобы лично поприветствовать сибирских фанатов. Гвоздем программы стал концерт Вани Дмитриенко, который вызвал шквал аплодисментов на Дне Болельщика. Зрители с удовольствием подпевали артисту, что приятно удивило исполнителя.