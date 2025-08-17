МИД Франции: Париж выступает против демилитаризации Украины

Французская сторона выступает против демилитаризации Украины, заявил министр-делегат по делам Европы при министерстве иностранных дел страны Бенжамен Аддад.
Комментарий прозвучал в разговоре с изданием La Tribune Dimanche.
«Мы ведём разработку гарантий безопасности вместе с нашими британскими партнёрами и коалицией желающих. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми», — сказал он.
Аддад уточнил, что государства так называемой коалиции желающих выразили готовность «играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности» для Украины.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и кацлер ФРГ Фридрих Мерц думают, ехать ли в США с Зеленским. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне.