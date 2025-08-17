В Госдуме задумали избавить от налогов одну категорию россиян

«Законопроектом предлагается уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ положением, согласно которому жилой дом, квартира или комната, находящиеся в ипотеке, сведения о которой внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период действия ипотечного обременения», — указано в пояснительной записке, которую приводит РИА Новости. Отмечается, что жилье должно быть единственным в собственности налогоплательщика, а также оно не должно быть использовано в предпринимательской деятельности.