В Госдуме задумали избавить от налогов одну категорию россиян

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили законопроект в правительство РФ, который позволит не облагать налогом купленное в ипотеку жилье. Данная информация указана в документе.

Собственность не должна использоваться в предпринимательских целях, указано в документе.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили законопроект в правительство РФ, который позволит не облагать налогом купленное в ипотеку жилье. Данная информация указана в документе.

«Законопроектом предлагается уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ положением, согласно которому жилой дом, квартира или комната, находящиеся в ипотеке, сведения о которой внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период действия ипотечного обременения», — указано в пояснительной записке, которую приводит РИА Новости. Отмечается, что жилье должно быть единственным в собственности налогоплательщика, а также оно не должно быть использовано в предпринимательской деятельности.

Ранее в России действовали различные налоговые льготы для граждан при продаже недвижимости, если она находилась в собственности определенное время или была получена по наследству, а также для семей с детьми и при покупке нового жилья. Новый законопроект о налоговых послаблениях для ипотечного жилья расширяет перечень мер поддержки, направленных на снижение налоговой нагрузки для граждан, приобретающих единственное жилье.

