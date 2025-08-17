СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья короля Карла III

«В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказал источник издания.
Уточняется, что король Великобритании стал с трудом передвигаться по своему поместью в Норфолке, а также использует алкогольные напитки для снятия боли от болезни.
Издание The Guardian 13 августа сообщило о том, что более 46 тыс. государственных учреждений Великобритании отклонили предложение о бесплатном размещении портрета короля Карла III. Известно, что в рамках праздничной кампании, приуроченной к началу правления короля Карла III, бесплатные портреты короля были предложены всем государственным учреждениям.