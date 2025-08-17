Звезда НХЛ Малкин выплатил задолженность по штрафам за нарушение ПДД в Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин погасил задолженность по неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Напомним, российские судебные приставы начали розыск известного хоккеиста Евгения Малкина из-за штрафа ГИБДД в октябре 2024 года. Процедура была инициирована из-за штрафа в 1000 рублей, который был выписан за непристёгнутый ремень безопасности на его BMW X5 в июне прошлого года.
Накануне Национальная хоккейная лига назвала команду лучших игроков, дебютировавших в чемпионате после 1 января 2000 года. Александр Овечкин и Евгений Малкин также вошли в эту символическую сборную.