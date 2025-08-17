Звезда НХЛ Малкин выплатил задолженность по штрафам за нарушение ПДД в Москве

Напомним, российские судебные приставы начали розыск известного хоккеиста Евгения Малкина из-за штрафа ГИБДД в октябре 2024 года. Процедура была инициирована из-за штрафа в 1000 рублей, который был выписан за непристёгнутый ремень безопасности на его BMW X5 в июне прошлого года. Подробности здесь на KP.RU.