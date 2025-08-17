NBE: учёные из Колумбии создали бактериальный щит для борьбы с раком

Колумбийские учёные разработали бактериальный щит, который может помочь в лечении онкологических заболеваний, говориться в публикации научного журнала Nature Biomedical Engineering.
По словам специалистов, бактериальный метод помогает доставлять онколитические вирусы непосредственно в опухолевые ткани. Исследователи протестировали его на лабораторных мышах.
«В ходе сравнительных исследований бактериальный метод показал существенные преимущества перед обычными способами доставки лекарственных препаратов. Важное значение имеет способность системы минимизировать побочные эффекты, которые часто сопровождают лечение», — говорится в публикации.
Учёные утверждают, что технология сдерживает рост злокачественных новообразований.
«Бактериальный щит обеспечивает более безопасное и целенаправленное воздействие на опухоли», — сказано в материале.
