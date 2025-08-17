«Получилось очень смешно»: Анастасия Решетова запустила свое шоу

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его возлюбленная Валентина Иванова 2 августа стали родителями. Это уже третий ребенок артиста. Причем все дети появились на свет от разных женщин и вне брака. Почему он никак не встретит женщину, на которой захочет жениться, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.