«Получилось очень смешно»: Анастасия Решетова запустила свое шоу

Блогер Анастасия Решетова запускает собственное шоу. Об этом сообщило издание «СтарХит».
Отмечается, что в проекте не будет скандалов и интриг, а гостями станут дети. Так, в одном из выпусков будет участвовать сын модели от рэпера Тимати, пятилетний Ратмир.
— Анастасия запускает свои съемочные форматы вместе с профессиональной командой. В первом формате малыши будут угадывать предметы из нашего детства — у них в руках окажутся напильник, грелка, счеты и другие незнакомые современному поколению вещи. Получилось очень смешно, — рассказал источник с площадки изданию.
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его возлюбленная Валентина Иванова 2 августа стали родителями. Это уже третий ребенок артиста. Причем все дети появились на свет от разных женщин и вне брака. Почему он никак не встретит женщину, на которой захочет жениться, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
По ее мнению, у рэпера — «венец безбрачия», поэтому он начинает отношения, а со временем теряет интерес и бросает избранницу.