Двенадцать лет назад под Омском скоростной теплоход столкнулся с баржей

Пассажиры не знали, что «под капотом» у привычного рейса далеко не всё в порядке. И речь даже не о техническом состоянии теплохода, который до того несколько лет простоял на берегу и ему пришлось менять двигатель. Сама организация процесса оставляла желать лучшего: на части маршрута не было диспетчера, который регулировал бы движение судов, а в самом Омском речном порту отсутствовал сотрудник, следивший за безопасностью работы теплоходов. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр экипажа проводились «на глазок», даже без использования алкотестера. В тот день это сыграет свою роль.