Двенадцать лет назад под Омском скоростной теплоход столкнулся с баржей

Ровно двенадцать лет назад, 17 августа 2013 года, в свой очередной рейс до Ачаира отправился теплоход «Полесье-8». Роковая поездка, которой суждено было стать последней и для нескольких пассажиров, и для рейса в целом, начиналась достаточно обыденно.
Туры в Ачаирский монастырь в те годы были чем-то увлекательным, но вполне обычным. Туда ездили семьями, возили родственников и друзей, приехавших в Омск погостить. Такая поездка привлекала не только посещением самого монастыря, но и прогулкой по реке на скоростном теплоходе, последнем осколке той эпохи, когда по Иртышу ходили десятки глиссеров и судов на подводных крыльях. Когда Речной вокзал по-настоящему был вокзалом, а не просто точкой на карте.
Поэтому, несмотря на относительно высокую (600 рублей, а это, напомним, был 2013 год) стоимость билетов, в полдень того дня «Полесье» было заполнено практически полностью — 52 из максимальных 60 пассажиров. Отправлялся корабль, кстати, ещё от старой причальной стенки, которую спустя три года объявят аварийной.
Сейчас сложно представить, но когда-то теплоходы отходили сразу от нескольких причалов, поэтому перед посадкой каждый раз объявляли, к какому из них идти.
Пассажиры не знали, что «под капотом» у привычного рейса далеко не всё в порядке. И речь даже не о техническом состоянии теплохода, который до того несколько лет простоял на берегу и ему пришлось менять двигатель. Сама организация процесса оставляла желать лучшего: на части маршрута не было диспетчера, который регулировал бы движение судов, а в самом Омском речном порту отсутствовал сотрудник, следивший за безопасностью работы теплоходов. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр экипажа проводились «на глазок», даже без использования алкотестера. В тот день это сыграет свою роль.
Дело в том, что накануне капитан корабля, Юрий Ратько, выпивал с друзьями. Он знал, что рейс будет не утренним, а дневным, поэтому решил, что успеет прийти в себя. Но не успел: позже экспертиза обнаружит в его крови 1 промилле алкоголя.
Кстати, по правилам для эксплуатации рейса предприятию необходимо иметь как минимум трёх капитанов — на всякий случай. В Омском речном порту допуск к управлению судами типа «Полесья» имелся только у одного человека. Сменщиков у Юрия Ратько не было.
Так или иначе, в час пополудни «Полесье» отшвартовалось от причала и отправилось навстречу своей судьбе. Первая часть прогулки, 25 километров от Омска до Новой Станицы, прошла без происшествий. Однако затем события начали развиваться драматически и очень быстро.
Чуть выше Станицы по течению расположен остров Черёмуховский. С другой стороны, от Ачаира, к нему как раз подходил толкач РТ-817, который вёл пустую баржу. Капитаны кораблей связались по рации и договорились, что обойдут остров с разных сторон: «Полесье» с юга, а толкач с севера. Но если последний свою часть «сделки» выполнил, то Юрий Ратько по каким-то причинам начал огибать Черёмуховский с неправильной стороны. Позже высказывались предположения, что он отвлёкся и просто не уследил за ситуацией.
Это берег Черского, природный заповедник с уникальной геологической структурой. На его фоне и развернулась трагедия.
За несколько десятков метров до баржи Ратько понял свою ошибку и попытался сманеврировать, однако поздно: «Полесье» к тому моменту давно «встало на крыло» и успело набрать полную скорость — 65 километров в час. Капитан толкача тоже пытался уйти от столкновения, но его маневренность была сильно ниже.
В результате в районе 13:55 скоростной теплоход на полном ходу врезался в баржу. Из-за запоздалых манёвров удар пришёлся на бок «Полесья», который баржа буквально вскрыла, как консервную банку.
Для пассажиров столкновение было полной неожиданностью, многие даже не успели понять, что что-то пошло не так. Теплоход просто резко повернул в сторону и — удар. Настолько сильный, что людей, вещи и сидения бросило вперёд. Из пробоины в салон хлынула вода.
Многие в момент столкновения потеряли сознание. Четыре пассажира погибли на месте, остальные — практически все — были травмированы. Однако люди не растерялись: те, кто пострадал меньше, начали вытаскивать раненых и потерявших сознание наружу. К счастью, «Полесье» буквально повисло на барже, что помешало теплоходу быстро утонуть.
Течение протащило баржу с повисшим на неё теплоходом несколько сотен метров в сторону Новой Станицы. В этом месте расположено несколько популярных «диких» пляжей, что в тот день стало для части пассажиров настоящим спасением. Отдыхающие и рыбаки, у которых были лодки, немедленно пришли на помощь.
«Мы видели, как проплыл мимо теплоход “Полесье”. Через минуту услышали громкий одиночный удар, вернулись к краю обрыва. Примерно в километре увидели плывущую вниз по течению баржу. Ничего необычного или странного. Лишь, когда она приблизилась метров на триста, стало видно, что произошло крушение. Стали слышны крики. В воде барахтались люди», — рассказывал бывший спасатель Евгений Демин.
Уцелевшие пассажиры вытаскивали раненых на саму баржу, после чего их перевозили на берег. Вскоре на место событий прибыл катер МЧС, приехали машины скорой помощи.
«Очень быстро всё произошло. Почти сразу же после столкновения к теплоходу подплыл тягач, “поймал” и заякорил теплоход, так как судно начало тонуть. Тут же откуда-то появились рыбаки на лодках, подошёл ещё один толкач. Пассажиров очень быстро вытаскивали из окон теплохода на баржу, и буквально через 15 минут всё закончилось. После этого нос “Полесья-8” ушёл под воду», — рассказывал ещё один очевидец трагедии, частный перевозчик Владимир Занин.
Травмы разной степени тяжести получили практически все пассажиры и члены экипажа «Полесья». Двух из них не удалось спасти, они скончались уже в больнице.
Вскоре суд арестовал капитана Юрия Ратько. В дальнейшем его признают виновным и приговорят к 4,5 годам колонии общего режима. Однако фактически он «отсидит» только год, после чего выйдет по амнистии к 70-летию Победы. Кроме него суд отправил за решётку сотрудника, ответственного за предрейсовые осмотры, и оштрафовал сам Омский речной порт.
История рейсов в Ачаир на этом закончилась; компания потеряла дорогой корабль и, судя по всему, единственного капитана, который имел право им управлять. Через девять лет, летом 2022, власти попробуют вернуть маршрут к жизни. На этот раз пассажиров должна была возить «Заря», однако всего через пару недель от идеи отказались, потому что омичи практически не покупали билеты.
Старая трагедия здесь, скорее всего, не при чём: люди просто поняли, что добраться до Ачаира можно быстрее и дешевле, на автобусе. А желания любителей речных круизов удовлетворял новый, всего год назад запущенный рейс до Большеречья.
Спустя ещё три года, когда «Заря» свозила в Большеречье всех желающих, закрыли и этот маршрут. Теперь в Омской области действует лишь два пассажирских речных направления: из центра Омска до дач на Зелёном берегу и далёкий, аж в Усть-Ишимском районе, рейс Большая Тебендя — Кайсы.