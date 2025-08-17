Ричмонд
«Ты — Венера, я — Юпитер»: Ваня Дмитриенко зажег на Дне болельщика в Новосибирске

Музыканту подарили фирменную одежду от ХК «Сибирь» с номером «1» и фамилией Дмитриенко на английском языке.

16 августа в Новосибирске на «Сибирь Арене» состоялся День Болельщика-2025. Организаторы подготовили для гостей обширную программу, в финале события выступил 19-летний Ваня Дмитриенко.

Исполнитель, известный своими хитами, такими как «Венера-Юпитер», подарил зрителям незабываемое шоу, исполнив свои самые популярные треки. Энергичные выступления и искреннее общение с публикой вызвали бурю эмоций и оваций.

Ваня Дмитриенко, несмотря на свой юный возраст, продемонстрировал высокий профессионализм и артистизм, став настоящей звездой вечера. После концерта музыкант поблагодарил болельщиков за теплый прием и пообещал вернуться в Новосибирск с новыми песнями.