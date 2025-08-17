Курс на Олимпиаду: Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026

— На данный момент у фигуристов Казахстана есть две квоты на Олимпийские игры 2026 года в Италии — одна в женском одиночном катании и одна в мужском. Дополнительная мужская квота может быть получена по итогам квалификационного турнира в Пекине, который пройдет с 18 по 21 сентября 2025 года. Там страну будет представлять второй номер сборной — Диас Джиренбаев.