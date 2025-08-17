В Иркутске 17 августа ожидается дождь

В Иркутске 17 августа ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5−10 м/с, а температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Ою этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.
— В области погода будет переменчивой: кратковременные дожди, местами ливни, грозы, — рассказывают синоптики.
В Слюдянском и верхнеленских районах ожидаются сильные и очень сильные дожди. На западе, в Катангском и северо-восточных районах пройдут небольшие дожди, утром возможны туманы. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов, в северо-восточных районах — от +24 до +29 градусов.
На Байкале также будет переменная облачность. На юге озера пройдут сильные дожди, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6−11 м/с. Порывы ветра на юге и средней части озера могут достигать 12−17 м/с. Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.