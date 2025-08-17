В Иркутске 17 августа ожидается дождь

В Слюдянском и верхнеленских районах ожидаются сильные и очень сильные дожди. На западе, в Катангском и северо-восточных районах пройдут небольшие дожди, утром возможны туманы. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов, в северо-восточных районах — от +24 до +29 градусов.