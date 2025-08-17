Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию

Юрист Никитина: ребенок может изменить имя и фамилию только с 14 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ребенок имеет право изменить имя и фамилию, если он достиг десятилетнего возраста, однако подать заявление самостоятельно несовершеннолетний может только с 14 лет, в обоих случаях необходимо согласие родителей, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина.

«Несовершеннолетний имеет право на изменение имени или фамилии по совместной просьбе его родителей (усыновителей, опекуна) и с согласия самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет», — отметила Никитина.

Однако, подчеркнула правозащитница, подать заявление о смене имени или фамилии самостоятельно ребенок может только при достижении 14 лет, при этом обязательно требуется письменное согласие родителей.

«Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, изменение его имени или фамилии производится исключительно по заявлению родителей (усыновителей, опекуна) с обязательного предварительного разрешения органа опеки и попечительства и с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет», — уточнила Никитина.

Также юрист добавила, что ключевую роль в вопросе смены имени и фамилии играют органы опеки и попечительства.

«Они дают разрешение на смену имени/фамилии во всех случаях для детей младше 14 лет, а также разрешают спор между родителями или заменяют отсутствующее согласие одного из них при наличии законных оснований», — заключила Никитина.