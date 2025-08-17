Ричмонд
Диетолог Селезнева ответила, сколько чашек кофе можно выпить в день

Специалист посоветовала отказаться от кофе после 16:00.

Источник: Аргументы и факты

В день можно выпивать не больше двух чашек натурального кофе, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

«Кофе натуральный рекомендую пить не больше одной-двух чашек в день. После 16:00 следует остерегаться крепкого кофе из-за возможного нарушения сна», — отметила эксперт.

Специалист добавила, что вредность кофейных напитков зависит не от их вида — эспрессо, латте, американо, раф, а от того, сколько кофе человек выпивает в течение дня.

Селезнева подчеркнула, что употреблять кофе лучше в первой половине дня.

Ранее врач Кондрахин назвал напитки, которые могут привести летом к смерти.

Среди них есть и кофе, однако вреден он только в том случае, если пить его во время жары, полностью отказавшись при этом от чистой воды.