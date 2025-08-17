Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 17 августа.
Овнам важно избегать споров, чтобы день сложился удачно. Даже незначительные разногласия могут разжечь серьезные конфликты. Критика сегодня будет преследовать вас чаще обычного, а похвала — реже. Сложные дела лучше не затягивать, так как чем раньше вы за них возьметесь, тем быстрее с ними расправитесь.
День у Тельцов подходит для новых знакомств, делового общения и обсуждения важных вопросов. Вы точно знаете, чего хотите, но сомнения терзают душу. Именно поэтому к вам тянутся люди, нуждающиеся в совете и поддержке. У вас есть шанс проявить свои лидерские качества и сплотить вокруг себя единомышленников.
Близнецам будет непросто сохранить самообладание в начале дня. Ваша ранимость и чувствительность станут мишенью для манипуляторов, привыкших навязывать свою волю. Будьте готовы дать решительный отпор. Возможно, придется действовать жестко, чтобы защитить свои интересы.
День у Раков благоприятен для личных отношений. Он идеально подходит для общения с близкими и обещает знакомства, которые могут перерасти в нечто большее. Ваше обаяние сегодня особенно сильно, и не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда. Так, день подходит для начала романтических отношений.
Львов ждет беспокойный день, полный напряженных моментов, разногласий и споров. Не время принимать важные решения, особенно связанные с финансами. Дайте себе время на размышления, соберите информацию и проанализируйте ситуацию. Позже у вас появится шанс добиться успеха в делах, требующих творческого подхода.
Дев сегодня ждут новые знакомства. Ваше обаяние произведет впечатление на многих. Утро будет удачным и плодотворным — всего за несколько часов вы успеете сделать многое. Можно вернуться к старым планам и довести их до конца. Не исключены приятные новости, подарки и сюрпризы.
Звезды обещают Весам насыщенный день, полный неожиданных событий и суеты. Придется постоянно менять планы и откладывать дела. Неразбериха не помешает достичь поставленных целей. Там, где другие запутаются, вы не допустите ошибок и выберете верный путь. Старайтесь избегать конфликтов — это ваше слабое место сегодня.
Скорпионам предстоит примерить на себя роль спасателя. Чужие проблемы потребуют много времени, и это может заставить понервничать. Но во второй половине дня вам удастся сосредоточиться на своих делах, правильно расставить приоритеты и быстро добиться поставленных целей.
Стрельцам стоит быть осторожнее в утренние часы: велик риск допустить ошибки. Не стоит менять планы, особенно если они касаются других людей. Постарайтесь выполнить данные ранее обещания. От спонтанных покупок лучше воздержаться. Поддержка друзей поможет вам добиться успеха в некоторых делах.
День у Козерогов обещает быть сложным. Необходимо правильно расставить приоритеты и понять, на чем сосредоточиться. Дома будет больше хлопот и забот, и близким может понадобиться ваша помощь. Сохранять спокойствие будет непросто: вы принимаете все близко к сердцу и можете переживать из-за того, что в другое время даже не заметили бы.
Водолеем предстоит неплохой день, но вы рискуете испортить его сами, если будете нервничать по пустякам. Особенно важно сохранять хладнокровие в первой половине дня, когда вас могут провоцировать и выводить из равновесия. В это время лучше не принимать решения, касающиеся работы.
Утром у Рыб возможны недоразумения и разногласия с близкими, а также досадные потери. Есть опасность, что вас отвлекут от важных дел и собьют с толку. В это время лучше не обсуждать деловые и финансовые вопросы и не давать советов, даже если о них настойчиво просят, передает «Российская газета».