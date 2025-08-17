Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 августа

День у Козерогов обещает быть сложным. Необходимо правильно расставить приоритеты и понять, на чем сосредоточиться. Дома будет больше хлопот и забот, и близким может понадобиться ваша помощь. Сохранять спокойствие будет непросто: вы принимаете все близко к сердцу и можете переживать из-за того, что в другое время даже не заметили бы.