Матвийчук: Сумская область и Сумы должны войти в буферную зону

Сумская область войдет в буферную зону, отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«В Сумской области кроме наступательной операции проводится спецоперация силами специальных войск. Их задача заключается в том, чтобы там установить буферную зону, в которой могли бы размещаться наши силы правопорядка, в частности Росгвардия, возможно, отряды полиции, чтобы обеспечивать безопасность этих районов. Сумская область и город Сумы тоже включаются в буферную зону, так что там ведутся боевые действия, направленные на вытеснение оттуда войск Украины и, скорее всего, и администрации Украины», — объяснил он.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили о том, что российские бойцы начали штурм села Перше Травня в Сумской области. Также военные РФ продвигаются также в районе сумского села Садки, вклиниваясь в оборону противника.