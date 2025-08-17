Матвийчук: Сумская область и Сумы должны войти в буферную зону

«В Сумской области кроме наступательной операции проводится спецоперация силами специальных войск. Их задача заключается в том, чтобы там установить буферную зону, в которой могли бы размещаться наши силы правопорядка, в частности Росгвардия, возможно, отряды полиции, чтобы обеспечивать безопасность этих районов. Сумская область и город Сумы тоже включаются в буферную зону, так что там ведутся боевые действия, направленные на вытеснение оттуда войск Украины и, скорее всего, и администрации Украины», — объяснил он.