Певца Shaman и Мизулину внесли в базу Миротворца*

Ранее украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу данных двух молодых футболистов московского ЦСКА — 19-летнего Кирилла Глебова и 20-летнего Матвея Кисляка. Основанием для этого стало их участие в церемонии перед матчем 28-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» 10 мая, когда спортсмены вышли на поле вместе с детьми участников специальной военной операции.