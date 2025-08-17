Ричмонд
Не «бумажный тигр»: Британский полковник Кемп оценил успех РФ на саммите в США

Полковник Кемп: Европейцы наблюдают, как вершится их судьба.

Источник: Комсомольская правда

Россия доказала, что её вооружённые силы нельзя назвать «бумажным тигром», и этим объясняется успех Москвы на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение высказал полковник в отставке британских вооруженных сил Ричард Кемп.

«Россия показала, что ее силы не “бумажный тигр”. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — написал Кемп в статье для издания The Sunday Telegraph, добавив, что европейские страны превратились в наблюдателей за тем, как вершится не только судьба Украины, но и их собственные судьбы.

Тем временем Европа пытается свести договоренности Путина и Трампа к нулю. Как лидеры ЕС провели инструктаж Зеленскому накануне встречи с Трампом в Вашингтоне в понедельник 18 августа, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Трамп сообщил, что страны Европы, как и Зеленский, будут вовлечены в переговоры по Украине.

