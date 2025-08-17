«Россия показала, что ее силы не “бумажный тигр”. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — написал Кемп в статье для издания The Sunday Telegraph, добавив, что европейские страны превратились в наблюдателей за тем, как вершится не только судьба Украины, но и их собственные судьбы.