Россия доказала, что её вооружённые силы нельзя назвать «бумажным тигром», и этим объясняется успех Москвы на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение высказал полковник в отставке британских вооруженных сил Ричард Кемп.
«Россия показала, что ее силы не “бумажный тигр”. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — написал Кемп в статье для издания The Sunday Telegraph, добавив, что европейские страны превратились в наблюдателей за тем, как вершится не только судьба Украины, но и их собственные судьбы.
Тем временем Европа пытается свести договоренности Путина и Трампа к нулю. Как лидеры ЕС провели инструктаж Зеленскому накануне встречи с Трампом в Вашингтоне в понедельник 18 августа, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Трамп сообщил, что страны Европы, как и Зеленский, будут вовлечены в переговоры по Украине.