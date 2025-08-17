Ветеринар Неронов сказал, как бороться с редкими «рогатыми» кроликами

Вылечить так называемых «кроликов Франкенштейна» с подобием щупальцев или рогов на голове можно только хирургическим путем, сообщил в беседе с aif.ru ветеринар, специалист по мелким домашним и экзотическим животным Евгений Неронов.
Эксперт отметил, что опухоли на голове животных появляются в результате заражения папилломавирусом.
«Таких кроликов можно лечить, для этого рога нужно отсечь хирургическим способом. Животные с таким заболеванием не встречаются в России, но для еще здоровых кроликов в США этот вирус опасен», — отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что еще в двух штатах США заметили зараженных кроликов с «щупальцами» на голове. Уточняется, что вирус, изменяющий ДНК, распространяется с помощью комаров, клещей и блох.
