Два частных дома сгорели на левом берегу в Новосибирске

В 23:28 на улице Титова произошло возгорание в частном жилом доме. К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны огонь уже полностью охватил строение и стал распространяться на подсобные сооружения и соседние здания. Менее чем за 60 минут пожарные сумели полностью ликвидировать пламя.