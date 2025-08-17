Два частных дома сгорели на левом берегу в Новосибирске

Жертв удалось избежать, а вот жилища серьезно пострадали.
В 23:28 на улице Титова произошло возгорание в частном жилом доме. К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны огонь уже полностью охватил строение и стал распространяться на подсобные сооружения и соседние здания. Менее чем за 60 минут пожарные сумели полностью ликвидировать пламя.
В результате данного происшествия огнем оказались повреждены два индивидуальных жилых дома и находящиеся рядом с ними строения. Общая площадь, затронутая огнем, составила 152 квадратных метра. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. На место инцидента были оперативно направлены 22 сотрудника МЧС России и 6 единиц специальной техники.