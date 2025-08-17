Ричмонд
Диетолог Селезнева ответила, какой кофе самый вредный

Специалист призвала не пить кофе после 16:00.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru сообщила, что самый вредный кофе тот, который человек выпивает перед сном.

Специалист отметила, что сами по себе кофейные напитки — латте, американо, эспрессо, капучино, раф — не вредные, однако негативным образом на состоянии организма может сказаться количество выпитого кофе и время его употребления.

«Вредность кофе — в количестве, которое человек употребляет. Не рекомендую выпивать больше двух чашек в день. А также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — добавила диетолог.

Селезнева напомнила, что сливки и молоко добавляют кофе калорийности, но при этом смягчают его.

Ранее врач Онищенко объяснил, как высчитать норму воды для питья в жару.