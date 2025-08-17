Диетолог Селезнева ответила, какой кофе самый вредный

Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru сообщила, что самый вредный кофе тот, который человек выпивает перед сном.
Специалист отметила, что сами по себе кофейные напитки — латте, американо, эспрессо, капучино, раф — не вредные, однако негативным образом на состоянии организма может сказаться количество выпитого кофе и время его употребления.
«Вредность кофе — в количестве, которое человек употребляет. Не рекомендую выпивать больше двух чашек в день. А также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — добавила диетолог.
Селезнева напомнила, что сливки и молоко добавляют кофе калорийности, но при этом смягчают его.
Ранее врач Онищенко объяснил, как высчитать норму воды для питья в жару.