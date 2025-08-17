SHAMAN и Мизулина внесены в базу «Миротворца»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», следует из базы данных ресурса.
Сведения о Дронове появились на сайте в марте 2023 года. Это связано с концертами в Крыму и Донбассе. Заслуженного артиста РФ на Украине обвинили в «открытой информационной поддержке специальной военной операции».
Мизулина внесена в базу «Миротворце» также в 2023 году. Её приписывают похожие обвинения.
Ранее сообщалось, что SHAMAN признался, что не спешит делать предложение своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. При этом он назвал их пару с Мизулиной «гармоничным союзом понимающих друг друга людей».